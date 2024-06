Isolabona: ecco i nomi della nuova Giunta Comunale guidata da Andrea Lombardi

Così il Sindaco di Isolabona Andrea Lombardi: "È con grande soddisfazione che annuncio la composizione della nuova Giunta comunale di Isolabona. La squadra è stata definita sulla base delle preferenze espresse dai cittadini e, parimenti, valutando attentamente le competenze e l'esperienza di ciascun membro. Il risultato è una Giunta forte e coesa, pronta a lavorare fin da subito con impegno per il bene della nostra comunità".



La Giunta comunale è così composta:



Andrea Lombardi, Sindaco

Roberto Cavassa, Vicesindaco

Lorenzo Cortelli, Assessore



Il Consiglio comunale è presieduto da Giorgio Trivella Martini. I consiglieri di maggioranza della lista civica ‘Uniti per Isolabona’ sono:



(Roberto Cavassa)

(Lorenzo Cortelli)

Antonio Cossu

Marika Gavazza

Giorgio Trivella Martini

Sandro Pastor

Valentina Sofia



"Questa sera - aggiunge Lombardi -, con la nostra prima uscita pubblica dopo le elezioni, avremo l'opportunità di dimostrare il nostro impegno a stare in mezzo alle persone, ascoltandole e dialogando con loro. È un segno concreto della nostra vicinanza alla comunità e della nostra volontà di essere sempre presenti soprattutto ora che si è conclusa la tornata elettorale. Auguro buon lavoro a tutti i membri della Giunta e a tutta la maggioranza, così come ai consiglieri di minoranza. Sono certo che, operando con costanza e determinazione, riusciremo a raggiungere importanti obiettivi per il futuro di Isolabona".