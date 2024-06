Elezioni Sanremo, il comitato Rolando: “un piano di rilancio per la pista ciclabile, pensata e realizzata dal Centrodestra”

“Gianni Rolando ha pronto un nuovo progetto di rilancio della pista ciclabile, grande infrastruttura turistico-ambientale pensata e realizzata dal centrodestra”. Così intervengono dal comitato Gianni Rolando.



“Ricordo benissimo - dichiara Rolando - l’anno 2000, quando dopo avere ottenuto lo storico spostamento a monte della ferrovia, atteso da più di 120 anni, la Regione Liguria ad il Comune di Sanremo, guidati da due amministrazioni di centrodestra, Biasotti e Bottini, hanno reso possibile questa grande visione riportando Sanremo all’attenzione del mondo per una unica e straordinaria infrastruttura turistico-ambientale. È stato il centrodestra dei record, guidato da Bottini, a volere, progettare, appaltare e realizzare il primo lotto della pista ciclabile, i cui lavori sono poi naturalmente e doverosamente proseguiti con le diverse amministrazioni che si sono succedute”.

“Va ricordato inoltre che la scelta della pista ciclabile fu difesa con forza e realizzata da Sanremo opponendosi anche ad un progetto di filobus di cristallo di ispirazione imperiese” proseguono dal comitato.

“Purtroppo - aggiunge Rolando - la nostra pista ciclabile è stata negli anni molto trascurata e sostanzialmente sotto utilizzata considerandone le enormi potenzialità. Noi abbiamo pronto un progetto di manutenzione, valorizzazione e promozione che rilanci questa infrastruttura capace anche di attrarre benefici di tipo economico per Sanremo in forma diretta e indiretta”.