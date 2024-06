Da ‘Indipendenza!’ nasce il circolo ‘Sanremo Indipendenti’: “Vogliamo esserci sempre. Il ballottaggio? Abbiamo simpatia per Mager”

Conclusa l’esperienza delle elezioni amministrative sanremesi con l’1.20%, il movimento ‘Indipendenza!’ della candidata sindaco Erica Martini cambia volto e dà vita al circolo ‘Sanremo Indipendenti’.

“Sarà l’occasione per discutere con i candidati, gli iscritti ed i simpatizzanti dell’esito delle elezioni amministrative e delle future attività del movimento ‘Indipendenza!’”, così si legge nella convocazione del primo incontro del circolo presieduto dalla stessa Erica Martini.

“Si tratta di uno dei circoli di ‘Indipendenza!’ che stanno nascendo in tutta Italia, il nostro avrà le caratteristiche del circolo - prosegue Erica Martini nel giorno del lancio della sua nuova iniziativa dal teatro della Federazione Operaia Sanremese - avremo una sede per incontrarci e far crescere il movimento, la peculiarità è voler mantenere il mio motto ‘esserci sempre’ che non è stato detto per prendere voti, ma perché ci credo. La nostra sede sarà in centro e al pian terreno per andare incontro ad anziano e disabili. Saremo aperti al mattino come punto per la cittadinanza che potrà venire da noi per problemi, pratiche, ma anche per cercare lavoro. Inizieremo con un giorno alla settimana, ma incrementeremo il nostro orario. Saremo a disposizione del cittadino gratuitamente e senza chiedere tesseramenti”.

Infine un passaggio sull’imminente ballottaggio con ‘Indipendenza!’ che sembra avere le idee chiare. “Abbiamo avuto incontri con i nostri candidati e i simpatizzanti - dice Martini - sta emergendo una simpatia politica per Alessandro Mager”.