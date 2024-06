Elezioni Sanremo: il nuovo slogan di Rolando "Il tuo amico sindaco"

"E’ entrata in piena azione la macchina elettorale di Gianni Rolando in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno. E’ stato lanciato il nuovo slogan “Gianni, il tuo amico Sindaco” per dare il senso della vicinanza di Rolando a tutti i sanremesi e a tutti i quartieri e le frazioni della città perché Gianni sarà il “Sindaco di tutti”.



Nelle prossime ore ci saranno banchetti ogni giorno in tutta la città e saranno rilanciati i temi importanti per il futuro di Sanremo: acqua pubblica, pulizia, arredo urbano, ospedale d’eccellenza, università floricoltura e spettacolo e ovviamente turismo tutto l’anno".