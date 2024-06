Elezioni Sanremo: Patrizia Badino ringrazia gli elettori dopo il risultato del primo turno

In una nota Patrizia Badino, candidata nella lista di Forza Italia alle elezioni di Sanremo a sostegno di Gianni Rolando, ha voluto ringraziare i propri elettori per il risultato ottenuto durante le votazioni dell'8-9 giugno:

"Mi sono concessa alcuni giorni per metabolizzare l’ottimo risultato elettorale che mi ha visto essere la donna più votata della Coalizione del Candidato Sindaco Gianni Rolando. Desidero quindi fortemente ringraziare tutti gli elettori che nuovamente hanno posto la loro fiducia in me ed in Forza Italia.

Ora tutto questo non deve andare perduto, ricordo a tutti che il 23 e il 24 giugno ci aspetta ancora un ultimo sforzo che dovrà vederci uscire vincenti; la via è tracciata e votando Gianni Rolando, sarà finalmente anche asfaltata come desideriamo tutti noi cittadini di Sanremo. Battute a parte l’ invito è di andare ai seggi e votare Rolando.

Grazie a tutti".