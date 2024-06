Elezioni Sanremo: domani mattina 'Abbracciamo la ciclabile', evento di Alessandro Mager e della coalizione civica

"Abbracciamo la ciclabile" è l'evento di Alessandro Mager e della coalizione civica per Sanremo, in programma domani mattina, con ritrovo al SudEst alle 9.45. I partecipanti procederanno in direzione Villa Helios e successivamente torneranno sui propri passi (o sulle proprie ruote) sino a raggiungere La Vesca. Una mattinata di campagna elettorale all'insegna della scoperta della meravigliosa pista ciclo pedonale, dell'attività fisica, dello stare insieme, del divertimento.