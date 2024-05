Elezioni Sanremo: Gianni Rolando ribadisce il no al taglio dei pini ai giardini Regina Elena

A seguito della petizione online lanciata su Change.org da Stefania Asplanato che ha già raccolto oltre 1700 firme, atta a scongiurare l’abbattimento degli alberi dei Giardini Regina Elena di Sanremo, il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando evidenzia il suo secco no al taglio degli alberi.

“Nel caso specifico, secondo me – afferma Rolando - dovremmo avere il coraggio di chiedere uno stop a questa opera perché è inutile. I pini dei Giardini Regina Elena sono la macchia verde più visibile della città e luogo del cuore per tanti e tante sanremesi. Sarebbe opportuno chiedere, e faccio un appello a tutti i candidati sindaci, lo stop ai lavori ed il riesame del progetto per cercare di limitare al massimo il taglio dei pini esistenti che costituiscono un bene ambientale, primario ed irrinunciabile per la nostra città”.