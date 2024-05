Elezioni amministrative: Sanremo al centro risponde a Daniele Ventimiglia "Dette tante cose non vere"

La lista Sanremo al centro risponde alle dichiarazioni del candidato della Lega Daniele Ventimiglia in merito al quartiere del Borgo e alla mancata, a dire del candidato, riqualificazione della zona.

"Ventimiglia sostiene che il progetto - si legge nella nota - era stato promesso dal sindaco Biancheri ed oggi è stato dimenticato e all'impegno preso non è stato dato seguito. È falso. Con delibera di Giunta Regionale del gennaio scorso è stato stabilito di invitare i Comuni di Imperia, Sanremo, Savona e La Spezia a presentare proposte progettuali per interventi ricompresi nel Piano di Sviluppo e Coesione PSC 2000-2020. Ciascun Comune potrà beneficiare di un contributo pari al 90% dell’investimento totale e comunque per un massimo di 500 mila euro (pertanto il restante 10% dovrà trovare copertura con stanziamento di bilancio). I termini fissati nel bando sono i seguenti: 30 gugno 2024 per il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali e 31 dicembre 2024 il termine di conclusione intervento.

Il sindaco Alberto Biancheri ha scelto di destinare questo importante finanziamento alla piazza del Borgo proprio perché aveva assunto un impegno preciso: riqualificare l'area da un punto di vista viario, di arredo urbano e assetto generale, con tutto un nuovo spazio verde dedicato che nel tempo si dovrà poi prolungare su Via Pietro Agosti.Al momento il progetto è in fase di definizione da parte degli uffici del Comune, perfettamente in linea coi tempi di consegna. A luglio arriverà questo nuovo grande finanziamento alla città di Sanremo e sarà grazie al lavoro del sindaco Alberto Biancheri, della sua amministrazione e degli uffici incaricati. Lo vogliamo precisare a fronte delle informazioni non veritiere veicolate dal consigliere Ventimiglia, cosa che un po' ci ha sorpreso e rammaricato, visto che in realtà il consigliere leghista conosce bene tempistiche e dinamiche, perché gli sono state spiegate direttamente dal Sindaco, ma evidentemente preferisce portare avanti una campagna elettorale di speculazione e disinformazione.Anche quando dice che il quartiere del Borgo è stato dimenticato nel piano di investimenti pubblici, Ventimiglia dice un'altra cosa non vera. È noto, infatti, che nell'ambito dei 45 milioni di euro ottenuti dall'amministrazione Biancheri tramite PNRR, uno dei progetti più importanti riguarda le scuole del Borgo Tinasso, cuore sociale e culturale del quartiere. Parliamo di un progetto straordinario da 2 milioni di euro, lavori in corso che procedono molto bene, con l'abbattimento totale dei vecchi e fatiscenti manufatti che ospitavano le scuole e al loro posto una scuola nuova, moderna, funzionale, con un ampliamento di oltre 50 posti. Senza dimenticare la completa riqualificazione del campetto di periferia di Pian dei Cavalieri, che era in degrado da anni. La realtà -conclude Sanremo al centro - dice che erano tanti anni che nessuna amministrazione destinava così tante risorse al quartiere".