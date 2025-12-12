Vallebona: lunedì prossimo consiglio comunale che si annuncia teso con 11 interrogazioni della minoranza

Il Consiglio Comunale di Vallebona si riunirà per l'ultima sessione dell'anno lunedì prossimo alle 18. La discussione si aprirà con la ratifica delle Variazioni Urgenti di Bilancio, a chiusura di un anno amministrativo definito "indescrivibile" dal gruppo di minoranza.

La seduta si preannuncia tesa, con ben undici interrogazioni presentate dal gruppo 'Insieme per Vallebona' che, più volte insieme al suo capogruppo Gianni Ferrari, ha espresso il suo disappunto per quella che definisce una "mancanza di volontà di confronto e collaborazione" da parte della Maggioranza. "Le undici interrogazioni sono la normale conseguenza di tanti argomenti discussi e portati all'attenzione, ma mai esaminati e chiariti in modo esaustivo per la cittadinanza", si legge in una nota del gruppo di minoranza.

"Insieme per Vallebona" lancia quindi un appello alla comunità, invitando tutti i cittadini a partecipare attivamente al Consiglio. L'obiettivo è chiaro: assicurare che la Cittadinanza sia realmente posta al centro di ogni singola scelta amministrativa.