Rilancio della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, Mario Robaldo: “Accordo Italia-Francia fondamentale per turismo e mobilità sostenibile”

Intervento di Mario Robaldo dopo la notizia della nuova convenzione tra Italia e Francia per il rilancio della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, considerata un’infrastruttura strategica per i collegamenti tra Liguria, Piemonte e territorio transfrontaliero.

“Buongiorno, apprendo con enorme favore e soddisfazione, la notizia della nuova convenzione tra Francia e Italia per il rilancio della linea ferroviaria delle Meraviglie, Cuneo, Breil, Ventimiglia. Penso che questo risultato sia anche dovuto all’intenso lavoro che in questi anni si è sviluppato intorno alla via del sale e al progetto Al Co Tra, RivierAlp portato avanti in collaborazione tra il comune di Limone e la provincia di Cuneo; il comune di Sanremo, la provincia di Imperia e il parco delle Alpi liguri; oltre al comune di Mentone, Tenda e la Carf.

Questo accordo ha un’importanza strategica per questo importante progetto, perché darà la possibilità di chiudere il cerchio, vale a dire la possibilità di incentivare la gente a frequentare la via del sale avendo la possibilità di rientrare a casa con il treno, sia quelli che scendendo dal Piemonte o dalla Francia via Briga potranno rientrare da Ventimiglia, sia quelli che salendo dalla nostra provincia o da Mentone, avranno la possibilità di rientrare da Limone Piemonte.

A questo riguardo mi preme segnalare due cose importanti, la prima: il progetto RivierAlp, comprende più itinerari, sia per il cicloturismo che per Trekking e questi percorsi danno la possibilità di arrivare su tutta la costa da Mentone fino a Imperia, proprio per questo sarebbe opportuno concordare con RFI di fare arrivare i treni della linea Cune Ventimiglia almeno fino ad Imperia.

Secondo punto che mi sta a cuore, essendomi occupato del progetto quando ero consigliere, è la realizzazione di vagoni speciali per il trasporto di biciclette durante l’estate, per poter far rientrare i bikers a casa dopo aver passato la notte nella località di arrivo, e il trasporto di sci per l’inverno, ripristinando quello che un tempo si chiamava il trenino della neve.

Quest’ultima proposta, ho potuto più volte illustrarla al Senatore Gianni Berrino, all’assessore al turismo Luca Lombardi, all’assessore regionale al turismo e sport del Piemonte Paolo Bongioanni, oltre all’assessore al turismo e sport del comune di Sanremo Alessandro Sindoni.

Spero e auspico che l’occasione dell’accordo, possa portare questi importanti amministratori a prendere in considerazione queste due proposte che ritengo fondamentali per un ulteriore sviluppo del turismo outdoor e ecosostenibile.”