Sanremo, blitz interforze: 100 persone controllate, 4 espulsioni e sanzioni per 2 esercizi pubblici (Foto)

Nel tardo pomeriggio di ieri 11 dicembre, nella città di Sanremo, sono stati svolti servizi interforze di controllo del territorio disposti dal Prefetto della provincia di Imperia, Valerio Massimo Romeo, nella riunione di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi lo scorso 2 dicembre. In quella sede, presente il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale, Fulvio Asconio, è stata definita con il parere dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine – Questore Andrea Lo Iacono, Comandante Provinciale dei Carabinieri Simone Martano, Comandante Provinciale delle Guardia di Finanza Omar Salvini - una mirata azione di prevenzione e contrasto ai diversi fenomeni di microcriminalità che negli ultimi tempi si sono verificati nel centro sanremese.

Particolare attenzione è stata riservata ad alcune zone della città nelle quali si registra la presenza di soggetti, la maggior parte extracomunitari, dediti a bivacchi, risse e comportamenti asociali che spesso sono sfociati in azioni di disturbo alle attività commerciali e anche in atti di violenza nei confronti di cittadini. I servizi straordinari di controllo, coordinati dal Questore di Imperia, Andrea Lo Iacono, hanno visto l’impiego di personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del NAS, dell’Ispettorato del Lavoro e della Polizia Locale, oltre ai reparti inquadrati dei Baschi verdi della Guardia di Finanza.

Nel pomeriggio di ieri e fino a tarda notte, hanno quindi operato sull’intero territorio cittadino con particolare riguardo ad alcune zone di maggiore criticità quali: Piazza Colombo, Giardini Medaglie d’oro, Via Manzoni, Via Martiri, Via De Benedetti e “zona Pigna”. Sono state identificate circa 100 persone, delle quali 55 di nazionalità extracomunitaria. Tra i soggetti sottoposti a controllo, sono emersi precedenti giudiziari a carico di 24 stranieri e altri 4 sono risultati irregolari sul territorio nazionale e verranno espulsi con provvedimento di accompagnamento alla frontiera. L’azione interforze ha interessato anche 12 esercizi pubblici, di cui 4 etnici, che sono stati sottoposti ai controlli della Polizia Locale di Sanremo a cui sono seguiti 7 verbali di ispezione.

L’Ispettorato del Lavoro e il reparto dei NAS, per la parte di loro competenza, hanno operato controlli agli esercizi pubblici, a conclusione dei quali, per 2 attività sono state avviate le procedure sanzionatorie per irregolarità riscontrate. I servizi straordinari effettuati a Sanremo rientrano nell’ambito di una programmazione di interventi congiunti, varati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, volti al rafforzamento delle misure di sicurezza anche in ragione dell’incremento delle presenze turistiche che interesseranno la provincia di Imperia durante le imminenti festività natalizie e di fine anno.