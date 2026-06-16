Ventimiglia: musica oltre gli orari consentiti e la Polizia Locale sanziona tre locali: multe da 500 euro e rischio sospensione

Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte del Comando di Polizia Locale sul rispetto delle disposizioni comunali che regolano le attività di trattenimento musicale nei pubblici esercizi. Nei giorni scorsi gli agenti hanno accertato e sanzionato tre attività di somministrazione di alimenti e bevande per aver svolto attività accessorie di intrattenimento musicale oltre gli orari consentiti dalla vigente ordinanza sindacale.

Il primo intervento ha riguardato un esercizio situato in via Tenda, oggetto di numerose segnalazioni telefoniche ed esposti presentati dai residenti, che lamentavano il protrarsi delle emissioni sonore nelle ore notturne. «Le emissioni sonore si protraevano oltre gli orari stabiliti, arrecando disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone», è quanto emerso dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale. Analoghi controlli hanno interessato altri due esercizi pubblici del territorio comunale, rispettivamente uno stabilimento balneare e un ristorante ubicato in zona periferica, anch'essi risultati non in regola e pertanto sanzionati per aver organizzato trattenimenti musicali oltre i limiti orari previsti.

In tutti i casi, gli interventi sono stati effettuati sulla base di esposti e segnalazioni relative alla diffusione di musica ad elevato volume in orario notturno, tale da provocare disagi ai residenti delle aree interessate. Per ciascuna delle violazioni accertate sono state elevate sanzioni amministrative da 500 euro. Inoltre, la normativa vigente prevede che, «in caso di recidiva, con due violazioni nell'arco di un anno, possa essere disposta la sospensione dell'attività». L'attività di vigilanza della Polizia Locale proseguirà anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle situazioni che hanno fatto registrare le maggiori criticità e che risultano oggetto di reiterate segnalazioni da parte della cittadinanza.

L'obiettivo, soprattutto nel periodo estivo, è quello di contemperare il diritto dei residenti alla quiete e al riposo con le esigenze delle attività economiche, garantendo il rispetto delle regole e una serena convivenza sul territorio.