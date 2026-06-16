Triora chiude la strada comunale Realdo-Sanson: stop permanente al transito oltre Case Abenin per motivi di sicurezza

Il Comune di Triora ha disposto la chiusura permanente al transito veicolare e pedonale della strada comunale Realdo-Sanson nel tratto a monte della località Case Abenin, a causa delle gravi criticità riscontrate lungo il percorso e del conseguente pericolo per la pubblica incolumità. L'ordinanza, firmata dal sindaco, prende atto delle numerose problematiche che interessano la viabilità pubblica interessata. Secondo quanto riportato nel verbale dell'Ufficio Tecnico comunale, i ripetuti eventi meteorologici estremi degli ultimi anni hanno aggravato il dissesto della carreggiata, compromettendone in maniera significativa la percorribilità e rendendola, di fatto, completamente impraticabile.

Nel provvedimento viene evidenziato che il tratto stradale era già stato oggetto di una procedura di 'Screening di Incidenza ambientale' finalizzata a un intervento di manutenzione straordinaria, successivamente autorizzato dal Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri nel dicembre 2025. L'amministrazione sottolinea come l'associazione concessionaria della gestione del manufatto di proprietà del Comune di Triora situato in territorio francese abbia l'obbligo della manutenzione della strada comunale Realdo-Sanson. La decisione si inserisce in un percorso già avviato negli anni precedenti. In passato, infatti, erano state emanate specifiche ordinanze che limitavano l'utilizzo della strada: .

Con il nuovo atto il Comune stabilisce che, a partire dalla posa della segnaletica, entrerà in vigore la chiusura del tratto interessato "stante il pericolo per la pubblica incolumità fino al termine dei lavori di messa in sicurezza del percorso stradale e della regimazione idraulica". Entro cinque giorni dalla data dell'ordinanza dovranno essere installati sbarramenti fisici e cartelli di divieto di accesso alle due estremità della strada, mentre il provvedimento produce effetti immediati con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.