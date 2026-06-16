Sanremo ha il suo cocktail ufficiale: vince Nicola Perotti con “1905”, omaggio alla nascita del Casinò (Foto e video)

Sanremo ha il suo cocktail ufficiale. A conquistare la prima edizione del concorso “Cocktail Casinò di Sanremo” è stato Nicola Perotti con il cocktail “1905”, una creazione che rende omaggio all'anno di inaugurazione del Casinò Municipale e che da oggi diventa il simbolo di un nuovo progetto di promozione territoriale destinato a crescere negli anni.

La competizione, ospitata nella sala Privata della casa da gioco matuziana, ha visto confrontarsi dieci bartender provenienti da diverse realtà professionali, chiamati a reinterpretare il Mesccià, il distillato ispirato a una storica ricetta della famiglia Grimaldi e fortemente voluto dal Principe Alberto II di Monaco.

L'iniziativa nasce con un obiettivo preciso: creare un cocktail iconico capace di rappresentare Sanremo nei più importanti circuiti della mixology italiana, trasformandosi in uno strumento di promozione della città, del suo turismo e delle sue eccellenze.

La giuria, composta da professionisti del settore, giornalisti, rappresentanti istituzionali e ospiti speciali, ha premiato la proposta di Nicola Perotti, che attraverso il suo “1905” ha saputo conquistare gli esperti e aggiudicarsi il titolo di “Cocktail Città di Sanremo 2026”.

Un riconoscimento che va oltre il semplice concorso. Il cocktail vincitore avrà infatti un ruolo di primo piano già nei prossimi giorni: sarà servito come aperitivo ufficiale della prestigiosa “Cena a Palazzo”, in programma il 22 giugno al Casinò di Sanremo a sostegno della Fondation Prince Albert II de Monaco. Un appuntamento che unirà solidarietà, alta ospitalità e promozione del territorio, offrendo al nuovo cocktail una vetrina di prestigio internazionale.

Alla competizione hanno partecipato Massimiliano Peano, Fabio Iezzone, Lorenzo Verdecchia, Donatella Uslenghi, Riccardo Semeria, Ihar Kotsur, Alessandro Comandini, Alessandro Lanteri, Gabriele Lampasi e appunto Nicola Perotti, protagonisti di una sfida che ha messo al centro creatività, tecnica e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Con la nascita del “Cocktail Casinò di Sanremo”, la casa da gioco inaugura così un progetto che punta a diventare un appuntamento fisso del calendario cittadino. L'ambizione è quella di creare, anno dopo anno, un simbolo riconoscibile della città, capace di portare il nome di Sanremo nei migliori hotel, cocktail bar e locali italiani. Da oggi quel simbolo ha un nome preciso: “1905”, il cocktail che celebra la storia del Casinò e che si prepara a diventare il nuovo ambasciatore del gusto della Città dei Fiori.