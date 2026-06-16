Green Tour-La7 premiato dal Moige: un riconoscimento che celebra la Riviera dei Fiori e le eccellenze del Ponente

Il prestigioso riconoscimento assegnato a Green Tour – La7 dal Moige, il Movimento Italiano Genitori, nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, rappresenta un'importante conferma del valore di un format televisivo capace di raccontare l'Italia più autentica: quella delle imprese, dell'artigianato, delle tradizioni, della sostenibilità e delle comunità che custodiscono l'identità dei territori.

La motivazione del premio – "Per aver dato voce alle eccellenze del territorio italiano, valorizzando territori, tradizioni e realtà produttive che uniscono innovazione, cultura e rispetto per l'ambiente" – sintetizza perfettamente lo spirito della puntata dedicata alla Riviera dei Fiori, andata in onda su La7 con la collaborazione di CNA Imperia. Un viaggio televisivo che ha accompagnato gli spettatori alla scoperta di Imperia e del Ponente ligure attraverso le sue espressioni più genuine: il patrimonio olivicolo, il mare, i borghi storici, l'artigianato artistico, l'agricoltura di qualità e i paesaggi dell'entroterra. Ma soprattutto le donne e gli uomini che ogni giorno trasformano il proprio lavoro in valore per l'intera comunità.

Dalla storia del Frantoio Sant'Agata di Oneglia alla maestria artigiana di Mimmo Romeo a Taggia, dai profumi della lavanda coltivata da Simona Cotta fino alle eccellenze enogastronomiche raccontate attraverso la creatività dello chef Enrico Marmo, la trasmissione ha saputo restituire il ritratto di una Riviera dei Fiori autentica e profondamente legata alle proprie radici. Per CNA Imperia, questo riconoscimento assume un significato ancora più profondo, perché conferma l'importanza di una narrazione che mette al centro il territorio e il tessuto produttivo locale, andando oltre la semplice promozione turistica per costruire un racconto fatto di identità, cultura, lavoro e appartenenza.

Il direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, sottolinea il valore dell'iniziativa: "Il premio ricevuto da Green Tour rappresenta una bellissima notizia per tutti coloro che credono nel valore dei territori e delle persone che li rendono vivi ogni giorno. La motivazione del riconoscimento descrive perfettamente ciò che abbiamo cercato di raccontare attraverso la puntata dedicata alla Riviera dei Fiori: un territorio straordinario che non vive soltanto delle proprie bellezze naturali ma soprattutto della qualità delle sue imprese, dei suoi artigiani, dei suoi produttori e delle comunità che ne custodiscono la storia. Per CNA Imperia è stato un onore collaborare a questo progetto e contribuire a far conoscere aspetti spesso poco visibili ma fondamentali della nostra identità. Dietro ogni uliveto, ogni laboratorio, ogni azienda agricola, ogni bottega artigiana esistono competenze, sacrifici, passione e una cultura del lavoro che meritano di essere raccontate e valorizzate. Il riconoscimento ottenuto da Green Tour dimostra che esiste un'Italia autentica che interessa, emoziona e viene apprezzata anche a livello nazionale. È l'Italia delle piccole imprese, delle tradizioni che sanno innovare, delle eccellenze che generano economia ma anche cultura e coesione sociale. La Riviera dei Fiori ha saputo essere protagonista di questo racconto e CNA continuerà a lavorare affinché le imprese, gli artigiani e i territori possano essere sempre più ambasciatori della qualità italiana nel mondo."

Il riconoscimento assegnato a Green Tour va quindi oltre il successo televisivo. È il premio a una visione che mette al centro il valore delle persone, delle imprese e delle comunità. Perché i territori non sono semplicemente luoghi da visitare: sono storie da vivere, identità da custodire, imprese da sostenere e persone da ascoltare. E CNA Imperia continuerà a essere al loro fianco, trasformando il saper fare e la passione delle imprese in opportunità di crescita e futuro per l'intero territorio.