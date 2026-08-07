Vallecrosia al Mare, interventi di manutenzione ordinaria anche ad agosto. L'Amministrazione Perri: "Nessun quartiere viene lasciato indietro" (Foto)

Lavaggio delle strade alla cura, sistemazione delle aiuole, pulizia e decoro urbano. Proseguono anche nel mese di agosto gli interventi di manutenzione ordinaria a Vallecrosia al Mare.

"Una città curata si costruisce ogni giorno. A Vallecrosia al Mare il lavoro non si ferma" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "In questi giorni proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria su tutto il territorio comunale: dal lavaggio delle strade alla cura e sistemazione delle aiuole, fino agli interventi di pulizia e decoro urbano. Ogni zona della città merita la stessa attenzione, perché prendersi cura degli spazi pubblici significa migliorare la qualità della vita di cittadini, famiglie e visitatori".

"Nessun quartiere viene lasciato indietro" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Ogni intervento fa parte di un programma ben definito e costante di manutenzione e valorizzazione del territorio, svolto con l'obiettivo di mantenere Vallecrosia al Mare sempre più ordinata, pulita e accogliente grazie in particolare all'attenzione dell'assessore ai lavori pubblici e ambiente Cristian Quesada e al sindaco Fabio Perri. Si continuerà a lavorare, ogni giorno, con impegno e concretezza, per la cura della nostra città".