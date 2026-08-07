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Attualità | 07 agosto 2026, 13:11

Rivieracqua, bando per cinque nuove assunzioni: un ingegnere elettromeccanico e quattro operai specialisti elettricisti

Assunzioni per rafforzare servizi, innovazione e competenze, il gestore del servizio idrico integrato investe in nuove opportunità professionali qualificate

Rivieracqua, bando per cinque nuove assunzioni: un ingegnere elettromeccanico e quattro operai specialisti elettricisti

Rivieracqua S.p.A., società concessionaria del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese, nell'ambito del piano di rafforzamento della propria struttura organizzativa, finalizzato ad accrescere l'efficienza della società, ad affrontare le sfide connesse alla transizione energetica e a innalzare il livello di digitalizzazione dei servizi, ha avviato una selezione per l'assunzione delle seguenti figure professionali: 

  • n. 1 Ingegnere – Area Elettromeccanica;
  • n. 4 Operai specialisti elettricisti. 

Il bando di selezione e il fac-simile della domanda sono consultabili sul sito aziendale www.rivieracqua.it, nella sezione "Lavora con noi – Selezioni"

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 28 agosto 2026

Con questa iniziativa Rivieracqua conferma il proprio impegno a investire nelle competenze e nell'innovazione, rafforzando la capacità dell'azienda di garantire un servizio sempre più efficiente, affidabile e sostenibile per il territorio.

Redazione

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