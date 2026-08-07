Sanremo, prosegue il piano straordinario di lavaggio strade nel centro storico e nelle frazioni

Procede l’impegno dell’assessorato all’ambiente per il decoro urbano e l’igiene pubblica, con il piano straordinario di lavaggio e sanificazione delle strade attuato in collaborazione con Amaie Energia.

Gli interventi dei giorni scorsi hanno interessato, tra l’altro, il centro storico, i quartieri e le frazioni, come Poggio e Coldirodi.

“L’obiettivo di questo piano straordinario – dichiara l’assessore all’ambiente Ester Moscato – è assicurare un alto livello di attenzione anche al centro storico e alle frazioni, rispondendo così alle esigenze dei residenti. Gli interventi proseguono regolarmente su tutto il territorio grazie alla collaborazione con Amaie Energia, che ringrazio per il lavoro svolto”.