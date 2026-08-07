Depuratore di Bordighera, seconda diffida della Provincia a Rivieracqua: rischio stop all'autorizzazione se non interviene

La Provincia di Imperia ha emesso una seconda diffida nei confronti di Rivieracqua per l'impianto di depurazione dei reflui urbani di Bordighera, contestando il mancato completamento degli interventi di manutenzione già richiesti e annunciando l'avvio del procedimento che potrebbe portare alla revoca o alla sospensione dell'autorizzazione qualora non vengano rispettate le prescrizioni impartite. Il provvedimento dirigenziale, firmato oggi, 6 agosto, arriva a seguito degli accertamenti effettuati da Arpal durante un sopralluogo svolto il 21 luglio scorso, che hanno evidenziato una serie di problematiche ancora presenti all'interno dell'impianto.

La vicenda trae origine dalla prima diffida emessa dalla Provincia nell'agosto dello scorso anno, con la quale era stato imposto al gestore di eliminare le cause dei superamenti dei limiti di legge allo scarico e di trasmettere analisi e una relazione tecnica sugli interventi effettuati. Nei mesi successivi erano arrivati un sollecito, l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione e un tavolo tecnico con Provincia, Ente di Governo dell'Ambito e Rivieracqua, durante il quale erano stati programmati lavori di manutenzione straordinaria autorizzati con nulla osta provinciale e da concludersi prima dell'inizio della stagione balneare.

Secondo quanto riportato nel verbale trasmesso da Arpal, tuttavia, diverse parti dell'impianto risultano ancora non funzionanti. Tra le criticità rilevate figurano una delle due griglie di pretrattamento bloccata, la macchina per l'estrazione della sabbia dalla vasca di dissabbiatura fuori servizio, una linea di ossidazione svuotata e in attesa di manutenzione, una linea di sedimentazione ferma, il mancato trattamento dei fanghi per la rottura delle pompe di sollevamento e uno scrubber funzionante senza soluzione di lavaggio né reagenti a causa dell'ostruzione degli ugelli. Inoltre, il registro delle manutenzioni, pur presente, non risulta aggiornato dal 31 dicembre 2025.

Nel provvedimento la Provincia sottolinea come gli interventi ancora da realizzare coincidano proprio con quelli autorizzati nel marzo scorso e che avrebbero dovuto essere completati prima della stagione balneare, al fine di evitare ripercussioni sul corretto funzionamento dell'impianto e sulla tutela ambientale. Viene inoltre evidenziata la presenza di elevate concentrazioni di idrogeno solforato, tali da limitare l'accesso degli operatori durante il sopralluogo e da richiedere interventi urgenti anche sotto il profilo della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Con la nuova diffida, Rivieracqua dovrà adottare immediatamente tutte le misure necessarie per contenere i rischi ambientali e per la salute delle persone, eliminare la presenza di idrogeno solforato nei locali del depuratore, completare le manutenzioni ancora in sospeso e ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto, garantendo il rispetto dei limiti di legge sia per gli scarichi sia per le emissioni in atmosfera entro il 31 ottobre 2026. Entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori dovrà inoltre trasmettere una relazione dettagliata sugli interventi eseguiti, mentre entro cinque giorni dovranno essere aggiornati i registri di manutenzione previsti dalle autorizzazioni vigenti.

La Provincia precisa infine che il provvedimento costituisce già l'avvio del procedimento di revoca e/o sospensione dell'autorizzazione, che potrà essere portato a termine qualora il gestore non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida oppure qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.