Sanremo: il Comune decide, le ecoisole saranno collocate accanto al piazzale del Borgo appena riqualificato

Si chiude, almeno per il momento, la vicenda legata alla collocazione delle ecoisole nella zona del Borgo. Il Comune ha infatti deciso di installarle nell'area attigua al piazzale del Borgo, recentemente interessato dagli interventi di restyling, mettendo così fine ai continui cambi di destinazione che nelle ultime settimane hanno alimentato proteste e malumori tra i residenti.

La decisione arriva dopo un percorso tutt'altro che lineare. Le ecoisole erano state inizialmente posizionate di fronte ad alcune attività commerciali; successivamente erano state trasferite sulla fermata dell'autobus di via Martiri e, dopo le numerose contestazioni sollevate dai cittadini, spostate nella vicina area di carico e scarico. In seguito a un sopralluogo del sindaco, da alcuni giorni è stata individuata quella che dovrebbe rappresentare la collocazione definitiva. Tra domani e venerdì verranno quindi installate nell'area adiacente al piazzale del Borgo, da poco riqualificato nell'ambito degli interventi conclusi nei giorni scorsi.

Proprio il restyling della zona continua però a dividere i residenti. Se da una parte i lavori sono stati apprezzati per il miglioramento estetico dell'area, dall'altra non sono mancate le critiche per la soppressione della fermata del bus e per alcune scelte legate alla viabilità. Nel mirino, in particolare, la porzione di spazio a monte dell'incrocio tra via Galilei e via Pietro Agosti, pavimentata in porfido.