Open Day Emicrania: ATSL Area 1 aderisce all'iniziativa di Fondazione Onda con informazioni, approfondimenti e un filo diretto con la specialista

L'emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso accompagnati da nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità rappresenta una delle patologie neurologiche più diffuse e invalidanti a livello globale. In Italia interessa oltre 6 milioni di persone e colpisce prevalentemente le donne, che rappresentano circa il 70% dei pazienti.

Per contribuire a una maggiore conoscenza della malattia e favorire l'accesso alle cure, ATSL Area 1 proporrà, a partire dal 17 giugno, una serie di brevi video informativi pubblicati sul sito www.asl1.liguria.it e sui canali social Facebook, Instagram e YouTube dell'Azienda, con la dr.ssa Erica Viani, neurologa del Centro Cefalee di ATSL Area 1. Attraverso questi contributi verranno affrontati temi quali le diverse forme di emicrania, i sintomi e i campanelli d'allarme da non sottovalutare, le terapie disponibili, gli accorgimenti utili per alleviare i sintomi, il rapporto tra emicrania e salute femminile, la gestione della patologia nei bambini e negli adolescenti, l'importanza del diario del mal di testa e il ruolo del Centro Cefalee, con indicazioni pratiche sulle modalità di accesso al servizio.

L'iniziativa rappresenta inoltre un'occasione per far conoscere l'attività dei Centri Cefalea di ATSL Area 1, attivi presso l'Ospedale di Imperia, nell'ambito della Neurologia Clinica diretta dal dr. Giorgio Silvestrelli, e presso l'Ospedale di Sanremo, nell'ambito della Neurologia territoriale diretta dal dr. Fabio Della Cava. I Centri si occupano della diagnosi e del trattamento delle diverse forme di cefalea ed emicrania, offrendo ai pazienti percorsi specialistici dedicati e personalizzati. L'équipe dedicata comprende la dr.ssa Erica Viani, la dr.ssa Maria Maddalena Ricca e la dr.ssa Virginia Pelagotti, medico in formazione specialistica.

«L'emicrania rappresenta una delle sfide più significative per la neurologia moderna: non solo per la sua elevata prevalenza, ma per il suo carattere cronico e ricorrente, che richiede una presa in carico continuativa e non episodica. I Centri Cefalee di ATSL Area 1, operativi presso gli ospedali di Imperia e Sanremo, sono pensati proprio in questa logica: non come punti di accesso isolati, ma come nodi di una rete che connette il medico di medicina generale, lo specialista e il paziente in un percorso condiviso e nel tempo. È questo modello integrato — tra ospedale e territorio — che consente di seguire il paziente nelle diverse fasi della malattia, di adattare la terapia all'evoluzione clinica e di intercettare precocemente chi rischia di evolvere verso forme croniche o refrattarie» spiega il dr. Fabio Della Cava.

«L'emicrania non è un semplice mal di testa, ma una vera e propria patologia neurologica che può avere un impatto importante sulla qualità della vita, sul lavoro, sulla scuola e sulle relazioni personali» spiega la dr.ssa Erica Viani. «Molte persone convivono per anni con i sintomi senza arrivare a una diagnosi corretta o senza sapere che oggi esistono percorsi specialistici dedicati e terapie efficaci. Con questa iniziativa vogliamo offrire informazioni chiare e strumenti utili per aiutare i cittadini a riconoscere i segnali della malattia e a rivolgersi agli specialisti quando necessario».

A completamento dell'iniziativa, il 18 giugno dalle ore 16 alle ore 17 sarà attivo un filo diretto telefonico con la dr.ssa Viani, che risponderà alle domande dei cittadini e fornirà informazioni e approfondimenti sull'emicrania e sui percorsi di cura disponibili.

Per partecipare sarà possibile contattare il numero 0183 537390.

«La promozione della salute passa anche attraverso una corretta informazione e una maggiore consapevolezza delle patologie che possono incidere significativamente sulla vita delle persone» sottolinea il Coordinatore di ATSL Area 1, dr. Marino Anfosso. «Con questa iniziativa vogliamo offrire ai cittadini un'occasione concreta per approfondire la conoscenza dell'emicrania, confrontarsi con gli specialisti e conoscere i servizi presenti sul territorio. Favorire un accesso tempestivo ai percorsi di diagnosi e cura significa contribuire a migliorare la qualità dell'assistenza e della presa in carico».

L'iniziativa si inserisce nel percorso di promozione della salute e di attenzione alla medicina di genere sostenuto da Fondazione Onda ETS e dalla rete degli ospedali con Bollino Rosa, di cui ATSL Area 1 fa parte.