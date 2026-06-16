Autostrade liguri, estate senza cantieri: riviere libere fino a ottobre e tre corsie sulla A26 dopo sei anni

Per la prima volta dal 2019, la Liguria si prepara a vivere un'estate con una rete autostradale sensibilmente alleggerita dai cantieri. Il piano concordato tra Regione Liguria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concessionari e istituzioni locali prevede infatti la sospensione delle lavorazioni più impattanti fino alla conclusione del Salone Nautico Internazionale di Genova, restituendo maggiore fluidità alla circolazione lungo le principali direttrici regionali. Il punto è stato fatto nel corso della riunione del tavolo di coordinamento dei cantieri autostradali, convocata da Regione Liguria insieme al Mit, alla presenza dei referenti di Aspi, Concessioni del Tirreno-Autostrada dei Fiori, Anas e Anci.

Riviere senza cantieri e ritorno delle tre corsie sulla A26

La novità più rilevante riguarda la rete Aspi: tra Sestri Levante e Savona saranno sospese tutte le manutenzioni che comportano disagi alla circolazione, mentre sulla A26 Voltri-Santhià torneranno disponibili le tre corsie percorribili per senso di marcia, una configurazione che mancava da sei anni. "Per la prima volta dopo tanti anni traguardiamo sulle tratte Aspi una configurazione estiva senza cantieri che si protrarrà fino alla prima settimana di ottobre", dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone. "Un quadro così positivo non lo vedevamo dal 2019, con le riviere totalmente libere da lavorazioni da Savona a Sestri Levante e da luglio il ritorno anche delle tre corsie percorribili sulla A26 in entrambe le direzioni. Si tratta di un'ottima notizia per il territorio della Valle Stura che ha sopportato molti disagi in questi anni e finalmente traguarda il ritorno a pieno regime di quest'arteria fondamentale per la Liguria", aggiunge l'assessore.

A26 libera dal 4 luglio al 6 ottobre

Dal 30 giugno inizierà la graduale rimozione degli scambi di carreggiata sulla A26. A partire dal weekend del 4-5 luglio e fino al 6 ottobre, l'arteria sarà completamente libera da cantieri tra l'allacciamento con la A10 e la diramazione D26, garantendo tre corsie per senso di marcia lungo il tratto interessato. Nel mese di giugno resterà invece in vigore l'assetto attuale: A10 e A12 prive di cantieri, tre scambi a bretella sulla A26 con due corsie sempre disponibili e due scambi permanenti sulla A7.

Nodo di Busalla, lavori secondo il cronoprogramma

Buone notizie anche sul fronte della A7 Genova-Serravalle. Entro il 30 giugno sarà completato l'intervento nella galleria dei Giovi tra Bolzaneto e Busalla. Dal primo weekend di luglio e fino alla fine di agosto resterà attivo soltanto il cantiere della galleria Monreale, all'altezza di Ronco Scrivia, mentre sul nodo di Busalla saranno garantite due corsie per senso di marcia. A settembre l'assetto resterà sostanzialmente invariato, con la sola introduzione di una riduzione a una corsia sul nodo di Busalla per consentire la realizzazione delle rampe provvisorie necessarie ai lavori previsti da ottobre.

Concessioni del Tirreno: stop ai cantieri dal 30 luglio

Anche la rete di Concessioni del Tirreno adotterà un piano straordinario per agevolare l'esodo estivo. Entro le 14 di giovedì 30 luglio saranno rimossi tutti i cantieri che comportano riduzioni delle corsie transitabili sulle tratte A10 Savona-Ventimiglia e A12 Sestri Levante-Livorno. Fino alle 12 di lunedì 14 settembre, nelle fasce diurne comprese tra le 6 e le 22, non saranno presenti cantieri lungo i due tratti autostradali. Fa eccezione la strettoia presente sulla diramazione A15 per La Spezia, in direzione Santo Stefano Magra, dovuta ai lavori di Anas per il completamento del terzo lotto della variante alla statale Aurelia. "Sino al 30 luglio, sia sulla tratta A10 che sulla tratta A12 di competenza, il piano operativo dei cantieri prevede un consistente alleggerimento rispetto agli anni passati", sottolinea la concessionaria, evidenziando come lo sforzo organizzativo abbia consentito di eliminare gli scambi di carreggiata nelle ore diurne.

Un piano che punta a garantire un'estate più scorrevole per residenti e turisti, riducendo al minimo i disagi e accompagnando anche uno degli appuntamenti più importanti per il territorio ligure, il Salone Nautico di Genova.