Oltre mille visitatori per “Sanremo Sand 25”: la mostra dell’Accademia delle Belle Arti conquista la città (Foto e video)

Un’idea nata nei corridoi dell’Accademia, cresciuta tra talk, incontri e visioni condivise, si è trasformata in una mostra che ha incantato il pubblico e rilanciato Sanremo come città del design. Si è chiusa lo scorso venerdì 13 giugno “Sanremo Sand 25”, la prima edizione dell’evento ideato e realizzato dall’Accademia di Belle Arti di Sanremo, che ha registrato circa mille visitatori in una sola settimana di apertura.

Il progetto – acronimo di Sanremo Design ma anche metafora della sabbia come materia grezza da modellare – ha saputo coniugare formazione, sperimentazione e bellezza, coinvolgendo attivamente gli studenti e chiamando a raccolta alcune delle voci più autorevoli del panorama nazionale. L’esposizione, allestita nella sede dell’Accademia in via Val del Ponte, ha ospitato pezzi iconici e novità esclusive di Artemide ed Edra, due giganti del design italiano che hanno creduto nel progetto fin dal primo giorno.

Tra i protagonisti del percorso espositivo anche Ginevra Panarai e Luigi Fracassi, due degli studenti coinvolti nella realizzazione della mostra: “Un’esperienza formativa intensa e coinvolgente, abbiamo avuto l’occasione di misurarci con il design vero, fatto di dettagli, visione, responsabilità”. Una soddisfazione condivisa dal resto della classe e amplificata dalle parole di Massimo Donizzelli, vicedirettore dell’Accademia: “Siamo entusiasti del risultato. ‘Sand’ è molto più di una mostra, è una piattaforma di dialogo tra giovani creativi e mondo produttivo, un’occasione per Sanremo di affermarsi come nodo culturale di rilievo nel panorama nazionale”.

Dal protocollo con Artemide ed Edra alla presenza all’inaugurazione di Carlotta De Bevilacqua, presidente di Artemide, e Monica Mazzei, vicepresidente di Edra, fino al sostegno del Comune, della Provincia, della Regione e di Confindustria Imperia, tutto ha contribuito a rendere questa prima edizione un evento dal respiro ampio e strutturato.

“Sand 25 è il primo passo di un percorso che vogliamo rendere annuale, continuativo, aperto alla città e al mondo”, ha commentato Sofia Tonegutti, responsabile dei rapporti esterni dell’Accademia. “Il design non è solo stile: è cultura del progetto, è capacità di leggere il contemporaneo e disegnare il futuro. E Sanremo ha risposto con entusiasmo, curiosità e partecipazione”.

In attesa della prossima edizione, resta il segno di un progetto che ha saputo parlare al territorio, trasformando un’idea accademica in un’esperienza condivisa, elegante, immersiva. Con la sabbia come punto di partenza, e il design come orizzonte.