Sanremo in lacrime per Ewerton: maglie del Brasile, palloncini e una folla commossa per l’ultimo saluto al 25enne (Foto e Video)

Una chiesa degli Angeli gremita, il silenzio rotto soltanto dalle lacrime e dagli abbracci, decine di giovani con indosso la maglia del Brasile e una folla commossa anche all’esterno dell’edificio religioso. Sanremo si è fermata questo pomeriggio per l’ultimo saluto a Dos Santos Bernardo Silva Ewerton Stony, il 25enne brasiliano trovato senza vita venerdì scorso nelle acque di Ventimiglia.

Alle 15.30 la chiesa di corso Garibaldi ha accolto familiari, amici, conoscenti e tanti cittadini che hanno voluto stringersi attorno ai parenti del giovane in uno dei momenti più difficili. Molti dei presenti hanno scelto di indossare la maglia verdeoro della nazionale brasiliana, quasi a voler riportare simbolicamente Ewerton alle proprie radici e alla terra che aveva lasciato per costruire il proprio futuro in Italia. Tra i banchi erano presenti anche numerosi compagni di classe e amici del ragazzo, visibilmente provati dal dolore. Presenti inoltre il sindaco Alessandro Mager, il vicesindaco Fulvio Fellegara e il consigliere comunale Vittorio Toesca, a testimonianza della vicinanza dell’intera comunità sanremese alla famiglia.

Fuori dalla chiesa, per tutta la durata della funzione religiosa, si è radunata una folla composta e silenziosa. Molte persone non sono riuscite a trovare posto all’interno e hanno atteso all’esterno per poter partecipare almeno agli ultimi momenti della cerimonia. La tragedia che ha colpito Ewerton e il 19enne Walid Soubhi continua infatti a scuotere profondamente il Ponente ligure. I due giovani erano scomparsi mercoledì scorso nelle acque di Ventimiglia. Le ricerche si erano concluse tragicamente venerdì, quando i sommozzatori dei vigili del fuoco avevano individuato i loro corpi nei pressi del porto, a poca distanza l’uno dall’altro.

«Secondo la ricostruzione emersa nei giorni successivi, uno dei due ragazzi si sarebbe trovato in difficoltà dopo essersi tuffato in mare. L’altro avrebbe tentato di soccorrerlo, senza però riuscire a tornare a riva.» Un gesto di amicizia e solidarietà conclusosi nel modo più drammatico. Prima dell’ingresso in chiesa, l’emozione ha raggiunto il suo momento più intenso. All’ingresso del feretro, accompagnato dagli applausi dei presenti, sono stati liberati in cielo numerosi palloncini verdi e blu. Tra le persone presenti è comparsa anche una grande bandiera del Brasile, sventolata dagli amici e familiari del giovane.

Un ultimo saluto carico di affetto e commozione per un ragazzo che, in pochi anni, era riuscito a costruire attorno a sé una rete di amicizie profonde e sincere. Una comunità intera che oggi si è stretta attorno alla sua famiglia per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.