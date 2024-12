Sanremo: progetto del 'grattacielo' al Polo Nord, oggi riunione tra l'Amministrazione e il comitato 'Funivia'

Incontro in Comune, questa mattina tra il Comitato ‘Funivia-Polo Nord’, che si sta opponendo al progetto della società ‘Nova Matutia’, per la costruzione di un ‘grattacielo’, a ridosso del quartiere del Polo Nord.

Guidati dall’avvocato Di Domenico, alcuni residenti e imprenditori della zona, hanno espresso le loro rimostranze e preoccupazioni, per un progetto che “Deve essere valutato, affrontando tutti gli aspetti della zona. Non può essere isolato – dicono - ma inserito in un contesto allargato e serve ovviamente tutelare i diritti dei residenti”.

Dalla riunione odierna, alla quale hanno partecipato il Sindaco Alessandro Mager e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, è emerso che il progetto iniziale era di un palazzo da 20 piani ed ora è sceso a 12. Secondo quanto evidenziato dal comitato contrario alla costruzione, si tratterebbe di circa 50 alloggi, con tre piani di parcheggio interrati.

“Molte abitazioni rimarrebbero ‘oscurate’ – proseguono i componenti del comitato ‘Funivia-Polo Nord’ - e anche deprezzate, senza parlare del forte impatto urbanistico. Deve essere fatto un attento confronto sulla zona che, a monte ha aspetti che riguardano traffico, parcheggi e aree verdi”.

Dal canto suo l’Amministrazione ha evidenziato come “Qualsiasi intervento deve essere valutato anche in base alle esigenze della comunità, perché la rigenerazione urbana deve servire l’interesse pubblico e deve riqualificare. Il progetto verrà valutato con la massima obiettività ma, appunto, serve un progetto che al momento non è stato presentato. Esprimersi su un semplice rendering è difficile”.