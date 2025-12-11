Ventimiglia, ex convento delle suore dell’Orto in degrado. Agosta: "Cerchiamo soluzioni concrete per rendere nuovamente vivo e funzionante l’immobile"

L'ex convento delle suore dell’Orto a Ventimiglia ormai è in stato di degrado e, inoltre, è diventato anche un rifugio abusivo. Diverse le lamentele dei cittadini giunte all'Amministrazione comunale che è, così, in cerca di soluzioni concrete per ridare vita a un edificio storico della città alta.

"Siamo perfettamente consapevoli che l’immobile delle Suore dell’Orto sia molto ampio e richieda interventi significativi, sia sotto il profilo economico che logistico. Proprio per prevenire bivacchi e utilizzi impropri, lo scorso anno siamo intervenuti murando tutti gli accessi. Sappiamo, però, che questo non è sufficiente: per restituire vita all’edificio è necessario avviare una ristrutturazione mirata, che consenta di renderne alcune parti idonee alle attività che si desidera sviluppare" - sottolinea il vicesindaco Marco Agosta - "L’impegno dell’amministrazione è totale nel ricercare soluzioni concrete e percorribili per rendere nuovamente vivo e funzionante l’immobile".

"È evidente che le criticità non possono essere eliminate con un solo intervento. Ed è proprio per questo che riteniamo poco responsabile l’atteggiamento di chi, dalle minoranze, preferisce limitarsi alla propaganda e alla campagna elettorale permanente, anziché contribuire con idee, soluzioni e proposte reali" - sottolinea Agosta - "Ventimiglia non ha bisogno di slogan ma di serietà e lavoro. Abbiamo incontrato associazioni portatrici di progetti seri, che potrebbero contribuire a valorizzare, anche solo in parte, l’edificio che ha un vincolo della Sovraintendenza. Prima di tutto, però, è indispensabile mettere in sicurezza le aree che presentano maggiori criticità. È altrettanto importante ricordare che, in caso di movimenti sospetti o occupazioni temporanee, è necessario effettuare tempestive segnalazioni agli organi competenti".