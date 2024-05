Sanremo, Anima interviene sulla questione delle antenne 5G: "Ci impegniamo a modificare i regolamenti"

In riferimento alle questioni sorte per il posizionamento di antenne 5G nel territorio comunale di Sanremo e relativamente alla presa di posizione contraria assunta da parte di diversi comitati nati spontaneamente, l’Associazione culturale Anima, che con la sua lista sostiene il candidato Sindaco della coalizione civica per Sanremo, Alessandro Mager, si impegna a proporre, come peraltro già fatto da altri comuni liguri e coinvolgendo anche le istituzioni dello Stato che hanno la competenza, azioni tese a modificare gli attuali regolamenti che disciplinano il 5G, considerando che la ricerca sugli effetti biologici di tali frequenze 5G non ha ancora fornito risultati definitivi e certi sulla loro non pericolosità per la salute.