Sanremo: muri pericolanti, impianto elettrico a vista e rischi di cedimento. Il Comune chiude l’area verde ex Baiasole

Balaustre pericolanti, muri con evidenti segni di cedimento e impianto elettrico esposto. È questa, in breve, la situazione attuale dell’area verde nella zona ex Baiasole, tra via Padre Semeria e via Flesia, che il Comune ha dovuto arginare ordinando la chiusura dell’area a tempo indeterminato.

Da qualche tempo l’area risulta accessibile siccome ignoti hanno rimosso le transenne installate proprio per evitare che qualcuno potesse entrare. Il documento del Comune non fa giri di parole: c’è un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica.

L’elenco di tutte le problematiche dell’area è ben dettagliato: balaustre e recinzioni pericolanti, muri di contenimento con evidenti segni di cedimento, cedimenti e assestamento del piano di calpestio fronte scala, rivestimento in pietra dei muri in precario stato, impianto elettrico esposto, attrezzatura ludica fatiscente.

Nell’ordinanza del Comune di Sanremo non ci sono riferimenti ai tempi necessari per la sistemazione dell’area, ma solamente il divieto di ingresso.