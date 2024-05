Elezioni Amministrative Sanremo: Alessandro Mager incontra l'Istituto Tehys a Portosole

Il candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager, accompagnato da Marco Viale e Sara Tonegutti (Sanremo al Centro) ha visitato l’Istituto Tethys Onlus a Portosole dove ha incontrato la biologa marina Sabina Airoldi, direttore del progetto di ricerca Cetacean Sanctuary Research.

L’Istituto, che da 35 anni monitora e studia le balene e i delfini del nostro mare all'interno del Santuario Pelagos, è un’organizzazione senza fini di lucro, dedicata alla conservazione dell’ambiente marino e in particolare dei cetacei del Mediterraneo attraverso la ricerca scientifica e la sensibilizzazione del pubblico.

Sono numerose le politiche di tutela del mare portate avanti dal Comune di Sanremo in collaborazione con Tethys, tra le quali l’adesione alla “Carta di Partenariato del Santuario Pelagos”, mentre tra le ultime iniziative dell’Istituto spiccano l’adesione del Comune di Sanremo al progetto didattico per le scuole “Missione Pelagos, balene e delfini dei nostri mari” e il “Palazzo delle balene” che verrà realizzato in una porzione di immobile di Palazzo Roverizio per dare vita ad un centro di divulgazione, formazione e ricerca scientifica per la conservazione dell’ambiente marino.

“Nel corso dell’incontro la biologa marina Sabina Airoldi ha proposto alcune idee e progetti tra le quali quella di trasformare Sanremo nel punto centrale e nella meta ideale per l'osservazione delle balene – ha spiegato Mager - in quanto la nostra zona, grazie a particolari condizioni oceanografiche, vanta la più alta concentrazione di cetacei di tutto il Mar Mediterraneo e rappresenta il cuore dell’area marina protetta istituita nel 1999 su proposta dell’Istituto Tethys da Italia, Francia e Principato di Monaco”.