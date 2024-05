Acqua, gas, scuola e nuovi servizi: Roberto Trutalli presenta il programma della lista civica per Pigna (Foto e video)

Acqua, gas, scuola e nuovi servizi. Sono alcuni dei punti centrali del programma della lista civica per Pigna con la quale il sindaco uscente Roberto Trutalli si riproporrà alle prossime elezioni amministrative, in programma l'8 e il 9 giugno.

Al fianco del candidato sindaco vi saranno dieci candidati consiglieri: Alessandro Borfiga, Patrizia Boido, Maria Clara Littardi, Maria Gloria Buscaglione, Alessandro Elia, Stephanie Guglielmo, Laura Mingione, Mirco Rebaudo, Roberto Rebaudo e Mustapha Aanzoul. "Mi presento con una lista rinnovata al 70 per cento" - fa sapere Trutalli - "Sono rimasti in quattro della vecchia amministrazione, gli altri sono tutti nuovi. Ci sono cinque donne e cinque uomini".

"Gli obiettivi sono molti. Pigna e Buggio meritano un'attenzione particolare. I paese montani soffrono da anni del problema dello spopolamento e la carenza di servizi" - sottolinea il primo cittadino uscente e candidato sindaco a Pigna presentando il ricco programma che ha come obiettivo portare avanti i progetti iniziati anche grazie a contributi regionali - "Abbiamo bisogno di focalizzarci su alcuni punti. Innanzitutto, bisogna difendere la salvaguardia dell’acqua e l'acquedotto, vogliamo fare in modo di rimanere autonomi. Abbiamo recuperato più di ottanta metri cubi di perdite giornaliere ed è uno dei motivi per cui riusciamo a mantenere la salvaguardia. Abbiamo ottenuto un contributo da 450mila euro dalla Regione con il quale possiamo fare ancora più miglioramenti cambiando oltre due chilometri di tubi. Bisogna lavorare attentamente con la depurazione”.

"Altra cosa su cui bisogna lavorare è la distribuzione del gas. Abbiamo chiesto un progetto che riguarda la possibilità di utilizzare la tecnologia del gas naturale liquefatto. Noi chiediamo di poter realizzare una rete chiusa" - fa sapere Trutalli - "Con la scuola abbiamo fatto un lavoro incredibile: abbiamo lottato per l’offerta didattica e oggi, con personale di ruolo, abbiamo dato risposte importanti alle famiglie. Noi lotteremo per la difesa del plesso scolastico a Pigna e per un trasporto scolastico efficiente. Abbiamo un costo annuale di 25mila euro per portare i ragazzi, dagli altri paesi della vallata, a scuola a Pigna. Chiediamo alla Regione che ci vengano anticipati questi 25mila euro per garantire il trasporto in strada dei ragazzi in sicurezza. Dobbiamo, inoltre, arrestare l'abbandono scolastico puntando sulla didattica ambientale che faccia conoscere ai giovani il territorio in cui vivono".

"Un altro importante obiettivo è lavorare per i servizi sociosanitari in modo da bloccare la migrazione verso i centri della costa. Abbiamo due prelievi al mese del sangue ma si stanno attivando altre forme di servizi come l'infermiere di prossimità" - aggiunge Trutalli - "Si deve lavorare per incentivare i servizi per la popolazione e per risolvere le problematiche del paese, come l'arredo urbano. Abbiamo improntato un lavoro con l'outdoor che punta a intensificare l'offerta turistica e ricettiva. Abbiamo pensato a una piccola officina di manutenzione per le bici e alle ricariche per le e-bike. Il sentiero degli alpini, che in questi giorni è oggetto di intervento, è uno dei più bei sentieri della Liguria. Pigna ha due rifugi sulla montagna. Bisogna investire sulla conoscenza del territorio e su persone che vivono il territorio. Abbiamo trovato, insieme alle comunità della valle Argentina, un'unità su alcuni progetti".