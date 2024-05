Amministrative, Roberto Trutalli presenta la sua lista civica per Pigna (Foto)

"Il primo passo è fatto e non è stato facile, Pigna e Buggio meritano un'attenzione particolare" - dice il primo cittadino uscente e candidato sindaco a Pigna Roberto Trutalli parlando della sua squadra in vista delle prossime elezioni amministrative, in programma l'8 e il 9 giugno.

Al fianco del candidato sindaco vi saranno dieci candidati consiglieri: Alessandro Borfiga, Patrizia Boido, Maria Clara Littardi, Maria Gloria Buscaglione, Alessandro Elia, Stephanie Guglielmo, Laura Mingione, Mirco Rebaudo, Roberto Rebaudo e Mustapha Aanzoul.

Una lista civica per Pigna. "Il programma sarà presentato prossimamente in due incontri pubblici, uno a Pigna e uno a Buggio" - fa sapere Trutalli.