Elezioni comunali a Pigna, l'appello al voto del candidato sindaco Roberto Trutalli (Video)

"Invito i cittadini ad andare a votare perché è un esercizio democratico importante con il quale la popolazione può scegliere i suoi rappresentanti" - dice il primo cittadino uscente e candidato sindaco Roberto Trutalli in vista delle prossime elezioni comunali.

L'8 e il 9 giugno i cittadini dovranno infatti recarsi alle urne per votare sindaco e amministrazione. "Bisogna lavorare molto" - afferma Trutalli - "Non basta chiamare la gente o farsi pubblicità, bisogna riempire l'appello di contenuti. Io penso di averlo, i temi sono molti. Molto si è fatto anche grazie alla Regione Liguria che è stata attenta alle nostre richieste ma sicuramente c'è ancora molto da fare".

Trutalli lancia perciò un appello al voto ai cittadini: "Votate, scegliete in piena libertà. Non sentitevi costretti da nulla ma scegliete affinché il paese venga amministrato in maniera corretto".