Ospedaletti: tennis club 'blindato' per la registrazione di uno spot con Jannik Sinner (Foto e Video)

Fresco vincitore dell'Atp 1000 di Miami, il tennista Jannik Sinner è ad Ospedaletti per girare uno spot di uno dei suoi tanti sponsor. Proprio per questo una troupe tedesca si è 'impossessata' del locale tennis club che ha tre campi direttamente sul mare, con una location e un panorama davvero unico.

Non appena si è sparsa la voce della presenza di Sinner, molti appassionati si sono avvicinati al club tennistico e, vista la situazione, gli agenti della Municipale hanno transennato l'area. La troupe ha anche sistemato una serie di protezioni per evitare ai curiosi di vedere da lontano e, ovviamente, anche giornalisti e fotografi sono tenuti a debita distanza. Il motivo dei 'segreti' tenuti dalla produzione riguarda il prodotto di un noto marchio a livello mondiale, che non deve essere divulgato.

Non è mancato qualche attimo di tensione per la voglia di vedere da vicino il campione altoatesino. Qualche giovanissimo si è spostato dal lungomare, che è stato chiuso da alcune transenne, per spostarsi nei giardini a fianco del tennis club. Quando in molti si sono 'affacciati' alle reti, alcuni addetti hanno respinto i tifosi ed è volata qualche parola grossa.

Non è dato sapere quanto durerà la registrazione dello spot che, probabilmente, andrà avanti per diverse ore.