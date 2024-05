Sondaggio per le Amministrative di Sanremo: Mager supera Rolando, grande risalita di Fellegara

A pochi giorni dal voto amministrativo di Sanremo c’è un nuovo sondaggio, quello commissionato da Primocanale a Tecnè.

Di sondaggi ne sono stati fatti moltissimi in questi ultimi mesi, ma pochi sono stati pubblicati. In quello uscito nelle ultime ore viene evidenziato il sorpasso di Alessandro Mager, candidato dei diversi movimenti civici, dato ora al 34%, davanti a Gianni Rolando, che è al 32%. Al calo del candidato di centrodestra si contrappone la salita di Fulvio Fellegara, che guida il centrosinistra al 24%. Buona la performance di Roberto Rizzo che, con il 6% conquisterebbe il posto in Consiglio. Più indietro invece Erica Martini, con il 2% e Roberto Danieli con l’1%. Viene considerato anche Luca De Pasquale, che con l’1% non è più della partita.

Tra le liste il sondaggio mette Fratelli d'Italia al 18%, con Sanremo al Centro al 17%, il Pd al 13%, Progetto Comune al 9%. Quindi troviamo Idea Sanremo, Forum e Movimento 5 Stelle al 6%, Anima e Forza Italia al 5%.

Importante il dato relativo agli astensionisti e agli incerti, al 42%.