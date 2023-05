Sanremo: salta la fogna a porto vecchio, scatta il divieto di balneazione da San Martino al confine con Ospedaletti

Sanremo oggi fa i conti con un copione che ha già imparato a conoscere nel corso degli anni e che torna a fare capolino. Nella zona di porto vecchio è saltata la fogna e da questa mattina Rivieracqua è stata chiamata a intervenire per la riparazione che, a quanto pare, ha conseguenze più impattanti del previsto.

Il guasto interessa il collettore fognario nella stazione di sollevamento di Pian di Nave e, per consentire la riparazione, Rivieracqua ha la necessità di disattivare le stazioni di sollevamento tra Ospedaletti e zona San Martino.

Motivo per il quale il Comune di Sanremo, tramite l’ufficio Ambiente, sta predisponendo i divieti di balneazione che interesseranno il tratto di costa tra San Martino e il confine con Ospedaletti. Il divieto avrà la durata necessaria per completare l’intervento di riparazione.

Così, proprio nei giorni che vedono le temperature alzarsi a un mese dall’estate, a Sanremo torna il binomio ‘guasto alla fogna - divieto di balneazione’. Un campanello d’allarme che non può essere ignorato a poche settimane dall’alta stagione quando la città ospiterà decine di migliaia tra turisti e proprietari di seconde case con il conseguente sovraccarico di un sistema fognario che ha dimostrato a più riprese tutte le sue lacune.