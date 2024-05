Sanremo: dopo via Val D'Olivi altri due guasti alle tubazioni della città, in via Duca e strada Borgo Tinasso (Foto)

Altri due guasti all’impianto idrico di Sanremo, dopo quello avvenuto l’altra notte in via Val D’Olivi, che ha provocato una grande fuoriuscita d’acqua e la sospensione dell’erogazione in parte della strada.

Questa volta i guasti sono occorsi a via Duca degli Abruzzi e strada Borgo Tinasso. Nel primo caso la rottura è stata riparata velocemente in nottata dai tecnici di Rivieracqua mentre, nel secondo, da un tombino di strada Borgo Tinasso l’acqua continua a uscire da ieri pomeriggio.

Ovviamente la strada è parzialmente allagata e i residenti si attendono a breve la riparazione del guasto.