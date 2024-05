Sanremo: incidente in corso Imperatrice, auto svolta per un parcheggio e 45enne lievemente ferito (Foto)

Lieve incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi in corso Imperatrice a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione sembra che, un’auto con targa francese che procedeva in direzione centro, abbia improvvisamente svoltato a sinistra per parcheggiare, investendo uno scooter che viaggiava in direzione opposta.

Il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 45 anni, è stato sbalzato a terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di Matuzia Emergenza che lo ha portato in ospedale, in codice giallo di media gravita. Presenti anche gli agenti della Municipale che rileveranno l’incidente.