Bordighera: ristoratore 58enne picchiato e denigrato da giovanissimi in branco, scatta la denuncia

Un ristoratore di origine francese, Romano Basilico, ma residente da tempo a Bordighera dove la moglie ha un ristorante, è stato picchiato violentemente, sabato scorso, solo per aver chiesto ad alcuni giovanissimi di non scorrazzare con gli scooter tra i passanti e di fronte all’esercizio della consorte.

Il fatto è stato oggetto di denuncia dell’uomo che, picchiato con violenza, ha riportato ferite giudicate guaribili in 5 giorni. I giovani, tra l’altro, lo hanno anche denigrato, dicendogli che non poteva fare nulla, visto che loro sono minorenni.

L’uomo, 58enne, è stato medicato in ospedale mentre i ragazzini sono riusciti a fuggire. Ora è scattata la denuncia e le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini del caso. “Sono un ex vigile del fuoco – ci ha detto Basilico - e ho visto il pericolo che era imminente, soprattutto se sulla strada passava qualcuno. Ho chiesto gentilmente ai ragazzi di andare via e, pochi minuti dopo sono tornati in cinque con i loro scooter, inveendo contro di me. A uno di loro ho detto di non fare lo spaccone con me ma, a quel punto, si è avvicinato colpendosi sul petto con i pugni e dicendomi che io non avrei potuto farlo perché lui è minorenne”.

Secondo il racconto dell’uomo, il ragazzo si è avvicinato al ristorante con il casco, probabilmente per rompere le vetrine ma un cliente è riuscito a fermarli: “A quel punto si è scagliato contro di me colpendomi con il casco”. Poco dopo sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale ma i ragazzi erano già scappati.

“Voglio lanciare l’allarme – ha terminato Basilico -perché io sono venuto in Italia, un paese meraviglioso e tranquillo e vorrei evitare che succeda come in Francia dove la violenza è molto più grave. Bordighera è meravigliosa e mi trovo benissimo. Spero che cose del genere non accadano più”.