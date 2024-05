Tragico incidente questa mattina sulla A10: morto Valerio Abbo, musicista dianese di 46 anni

Il mondo della musica e degli albergatori dianesi è in lutto per la morte di Valerio Abbo, 46 anni, musicista, cantante e chitarrista de La Premiata Banda, nonché albergatore molto apprezzato in tutta la Riviera.

Era da poco passata l'11 di stamattina quando, per cause ora al vaglio della polizia stradale, l'auto guidata da Abbo si è schiantata contro un camion in galleria tra Andora e Albenga, in direzione Savona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca di Andora. Purtroppo, sono stati inutili i tentativi di salvarlo.