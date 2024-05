Corruzione in Liguria, fissata la data per l’interrogatorio del presidente Giovanni Toti

Dopo giorni di attesa è stata fissata la data per l’interrogatorio del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio con l’accusa di corruzione e falso.

Il governatore sarà ascoltato la mattina di giovedì 23 maggio (non si conoscono ancora il luogo e l'ora) per riferire la propria versione dei fatti dopo giorni di studio delle carte, come hanno riferito più volte i suoi legali. Davanti a lui i pm Luca Monteverde e Federico Manotti.

È grande l’attesa per conoscere il contenuto dell’interrogatorio e, soprattutto, se verrà concessa o meno la revoca della misura cautelare e se il presidente deciderà di rassegnare le dimissioni.

Il presidente, pochi giorni dopo il suo arresto a Sanremo, si era avvalso della facoltà di non rispondere in occasione dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Paola Faggioni.

Prevista nei prossimi giorni anche l'audizione, come persone informate sui fatti, del sindaco di Genova, Marco Bucci, e dell'armatore Gianluigi Aponte.