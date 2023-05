Sanremo: guasto alla fogna a porto vecchio, servono altre ore di lavoro per terminare l'intervento

Serviranno altre ore di lavoro per risolvere il guasto al collettore fognario che ha provocato sversamenti in mare nella zona di porto vecchio. I tecnici di Rivieracqua e l'impresa 'Silvano' saranno in cantiere ancora per tutta la mattinata di domani con la conseguente chiusura di corso Nazario Sauro.

In un primo momento l'obiettivo dichiarato era quello di chiudere l'intervento entro la serata di oggi, ma i tempi si sono allungati rimandando a domani l'eventuale parola "fine". La buona notizia arriva dalle condizioni del tubo che non necessita di sostituzione, circostanza che avrebbe reso l'intervento ben più impattante.

Restano sempre in vigore i divieti di balneazione che interessano l'intero litorale di Sanremo da San Martino al confine con Ospedaletti. Una volta ultimati i lavori a porto vecchio, si procederà con la riattivazione delle stazioni di sollevamento e con i campionamenti in mare con la successiva eventuale revoca quando i livelli saranno nuovamente nella norma.

Intanto la questione fogna è al centro anche della narrazione politica cittadina con i gruppi di minoranza che hanno chiesto all'amministrazione un consiglio comunale monotematico in merito.