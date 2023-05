Sanremo: salta la fogna a porto vecchio, si lavora per riaprire corso Nazario Sauro in giornata

Inizio di settimana in salita per il traffico del centro e per le attività commerciali della zona di porto vecchio. Questa mattina da un tombino all’inizio del molo lungo è uscito il consueto fiume di fogna che a ogni pioggia abbondante si riversa nelle acque del porto passando sulla strada a due passi dai banchi del pesce. Lo avevamo testimoniato a fine anno ed è accaduto nuovamente oggi.

Subito dal Comune è partita la richiesta di intervento a Rivieracqua che, per lavorare sui tubi guasti, ha dovuto chiudere al traffico corso Nazario Sauro nel tratto tra la rotonda e l’incrocio con il sottopasso.

Il danno riguarda la rottura del collettore principale della fognatura che addice il refluo al depuratore. I lavori sono iniziati già in mattinata, l’obiettivo di Rivieracqua è chiudere i lavori entro la serata.