Incidente mortale di lunedì sulla A10: indagini della Stradale, emerge una nuova dinamica dell'accaduto

Emerge una nuova dinamica, in relazione al tragico incidente che ha visto il decesso di due persone, il grave ferimento di altre due e quello più lieve di altrettante, ieri pomeriggio tra Sanremo e Taggia, sull’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure.

Secondo le prime indagini svolte dalla Polizia Stradale, infatti, un Tir (quello di colore scuro) si sarebbe fermato qualche minuto prima dell’incidente sulla corsia di marcia, probabilmente per un’avaria e con le quattro frecce. Per ragioni ancora in via d’accertamento anche il Van Mercedes con i 6 polacchi a bordo si sarebbe fermato dietro il Tir.

Ad un certo punto il conducente del Van ha deciso di spostarsi per superare il mezzo fermo, proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo l’altro Tir che, probabilmente per evitarlo ne ha perso il controllo, finendo alcuni metri più avanti e su un fianco, dopo aver schiacciato la vettura con i 6 polacchi a bordo.

Al momento sono indagati i due autisti dei Tir. Per loro il presunto reato è quello di omicidio stradale plurimo colposo. La Polizia Stradale sta proseguendo le indagini, scrutando con attenzione le telecamere presenti sulla A10 e ascoltando i testimoni che hanno visto quanto accaduto.

Lo schianto di ieri, lo ricordiamo, ha purtroppo provocato la morte di due degli occupanti del Van (un uomo di 60 anni e una donna di 28) mentre a un uomo che era a bordo sono state amputate entrambe le gambe per salvargli la vita, così come il braccio a una donna. Entrambi sonno stati portati, con gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e del 118, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove sono ricoverati in prognosi riservata. Altri due feriti, meno gravi, sono stati invece portati a Sanremo in ambulanza e in codice giallo.

Il traffico in direzione Genova è rimasto bloccato fino alle 23 ed è ripreso in serata.