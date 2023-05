Turismo: mentre maggioranza e opposizione si scontrano i numeri sono positivi a Sanremo e in provincia

Come sta andando il turismo nella nostra provincia e nelle città più rappresentative in questo inizio di 2023? Indiscutibilmente molto bene e, anche il weekend in atto con la festa dell’Ascensione ha portato moltissimi turisti, soprattutto a Sanremo.

Andiamo con ordine ed analizziamo la situazione provinciale che, nei primi 2 mesi dell’anno, vede segni positivi sia negli arrivi che nelle presenze. Gli arrivi sono stati oltre 82mila, ovvero il 25% in più del 2022 mentre le presenze sono arrivate a 290mila, il 32% in più.

A Sanremo i primi due mesi del 2023 sono terminati con il 17,81% in più di arrivi rispetto all’anno prima e il 21,5% di presenze superiore al 2022. Numeri inferiori alla città dei fiori, ma incrementi maggiori per Imperia, con il 34% in più di arrivi e il 49% nelle presenze. Trend in aumento anche per Diano Marina con, rispettivamente +15 e +22%, e San Bartolomeo al Mare con +34 e +41%. Numeri in crescita anche per Bordighera, con +15 e +22%.

Il weekend in atto, purtroppo caratterizzato dal cattivo tempo, sta portando moltissimi stranieri tra cui i preponderanti francesi, insieme a tedeschi, svizzeri, tedeschi e belgi, che hanno approfittato dei ponti nelle loro nazioni, per trascorrere un periodo di vacanza sulla riviera di ponente. Tenuto conto della vicinanza con gli altri due ponti storici, del 25 aprile e 1° maggio, tutto il mese in corso è assolutamente soddisfacente, visto che i weekend hanno quasi sempre visto una minima occupazione delle camere pari all’80%.

Per Sanremo un aiuto importante è arrivato anche dal torneo di Poker ma, nel prossimo fine settimana gli alberghi sono quasi completamente esauriti, sia per l’avvenimento dedicato al Burraco (sempre al Casinò) che per il Gran Premio di Montecarlo, che vede moltissimi appassionati riversarsi sempre sulla nostra provincia, per risparmiare qualche soldino sulle camere e poter poi spostarsi in costa Azzurra.

Secondo gli operatori del settore, i primi quattro mesi dell’anno e anche maggio si stanno presentando in buon aumento nelle presenze. Un fatto molto positivo, tenuto conto che il 2022 ha subito l’effetto post covid, che ha portato tanta gente in riviera, preferita a mete più esotiche che quest’anno stanno andando bene.

E anche il mese di giugno sta garantendo sensazioni positive. I weekend del primo mese estivo vedono molte camere preparate e si stanno ‘muovendo’ anche le prenotazioni dei giorni feriali. “Non c’è assolutamente da lamentarsi – ci ha detto il presidente di Federalberghi, Silvio Di Michele – perché vediamo un po’ di richieste per l’estate e, se dovessimo anche solo ripetere i risultati dell’anno scorso saremmo molto soddisfatti. Questo anche perché vediamo che tutto il comparto si sta muovendo bene, con ristoranti sempre pieni, bar che lavorano e che sono soddisfatti del periodo. Auguriamoci di continuare in questo modo”.