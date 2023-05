Taggia: parcheggi al centro commerciale e penale da 30milioni mai riscossa, lunedì il consiglio comunale chiesto dall'opposizione

Lunedì consiglio comunale monotematico a Taggia per la penale da 30milioni di euro mai richiesta dal Comune, a fronte del mancato trasferimento dei posteggi per il centro commerciale. Un problema sollevato il 15 aprile dal gruppo "Progettiamo il futuro" (LINK) e condiviso anche dalle altre forze di minoranza: Progetto Comune e L'alternativa.

Il 18 aprile, è stata fatta richiesta di convocare un consiglio comunale sul mancato adempimento della convenzione comunale siglata in data 28 dicembre 2002 tra il Comune di Taggia e la società La Fornace Srl. In una conferenza stampa, i consiglieri Gabriele Cascino, Giuseppe Federico e Davide Caldani di "Progettiamo il futuro", non solo denunciavano pubblicamente il problema ma invitavano il sindaco Mario Conio a dare risposta. Da quel momento il primo cittadino non ha replicato direttamente agli esponenti di minoranza, fatta eccezione per un piccolo passaggio all'interno di un post su Facebook (LINK) su un'altra problematica economica dell'ente.