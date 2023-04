Lavori per il centro commerciale di Taggia, dalla minoranza: "Dal 2017, il Comune non ha mai chiesto 30milioni di penale per i posteggi"

"Chiederemo al sindaco di esigere i 30 milioni dovuti al Comune".

Questa la richiesta lanciata da Gabriele Cascino, Giuseppe Federico e Davide Caldani, consiglieri comunali del gruppo "Progettiamo il futuro" a Taggia. 30milioni 127mila e 678 euro, questa la cifra che secondo un calcolo fatto dagli esponenti di minoranza, il Comune tabiese dovrebbe incassare dalle penali, per il mancato trasferimento di ben 270 parcheggi realizzati dalla società La Fornace Srl per la costruzione del centro commerciale La Riviera Shopville. Il parcheggio, è quello nel tratto di via Beglini, che scende a spirale per quattro piani.

L'intervista a Giuseppe Federico La convenzione e la penale Secondo la convenzione, l'impresa, concluso il collaudo (aprile 2017) avrebbe dovuto passare i posteggi al Comune, come onere di urbanizzazione. Il passaggio si sarebbe dovuto perfezionare, entro 6 mesi, dalla data del collaudo, quindi ad ottobre di 5 anni e 9 mesi fa. Da quel momento, secondo il documento, l'ente pubblico ha diritto a richiedere una penale pari a 1/365 del costo dell'opera. Partendo da questo dato la minoranza ha fatto due calcoli e quindi: 5.473.669/72 euro : 365 giorni, sono pari a 14.996,35 euro al giorno di penale. Questa cifra moltiplicata per il tempo trascorso porta ai 30milioni contestati.

"Vogliamo dare uno stimolo alla amministrazione. Non so chi si sia dimenticato di farsi dare i parcheggi o la penale e perchè. - commenta Gabriele Cascino - Spetta a noi svegliare e chiamare questa giunta. Gli interessi pubblici devono prevalere rispetto al privato".

Come precisato da Federico, il problema è stato riscontrato analizzando i beni che sono al patrimonio del Comune. Così l'opposizione si è imbattuta nella pratica relativa al Centro Commerciale e alla convenzione siglata con la società La Fornace nel 2002. "È legittimo chiedere, perchè?"

"Questa convenzione è l'atto iniziale per tutta l'operazione del Centro Commerciale. Nel 2005 abbiamo la relazione dello studio Conio, sono terminate tutte le opere, il collaudo ci impiegherà poi 12 anni per via di ulteriori operazioni di manutenzione e lavori che ci portano all'atto dove il Comune il 13 aprile 2017, ha il collaudo. Dopo 6 mesi oltre ai posteggi, il Comune ha diritto a ottenere la penale che però non è mai stata chiesta. - ripercorre Federico - Abbiamo controllato anche se ci fosse stata una diversa compensazione che non c'è stata. È legittimo chiedersi perchè in questi anni né il sindaco, né gli assessori, né gli uffici, abbiano fatto questo passaggio. Ora gli quantifichiamo quanto ci devono". I 30 milioni di euro e il bilancio del Comune

C'è un ulteriore aspetto emerso relativo al bilancio del Comune. "Questi 30milioni risolverebbero tutti i problemi del nostro bilancio, ad esempio evitando di dover chiedere ogni volta anticipazioni di cassa. - analizza Federico - Ci sembra un evidente danno economico che quantificherà la Corte dei Conti oltre a non aver usato un bene del nostro patrimonio per 5 anni e 9 mesi (i 270 posteggi)".

"Non deve passare il messaggio che sia una critica personale contro il sindaco Conio, nonostante fosse a conoscenza della pratica perchè curata dal suo Studio. - puntualizza Cascino - Qui l'interesse in ballo è dell'intera collettività". Un consiglio comunale monotematico