Maltempo sulla nostra provincia: tra 25 e 50 mm di pioggia, le precipitazioni proseguono fino al pomeriggio

Il preannunciato maltempo sta colpendo da ieri la nostra provincia, con piogge non particolarmente battenti ma che, comunque stanno colpendo tutto il territorio. La perturbazione sta colpendo maggiormente l’estremo Ponente dell’imperiese, in particolare nella zona di Ventimiglia e il suo relativo entroterra.

Queste le altezze della pioggia registrate alle 7 di questa mattina: Airole 46, Seborga e Borgomaro 45, Ventimiglia 42, Bajardo 40, Dolceacqua 39, Pieve di Teco 37, Pontedassio 36, Pigna e Pornassio 35, Cipressa e Rocchetta Nervina 34, Dolcedo 33, Sanremo 32, Castelvittorio Montalto Carpasio e Nava 31, Triora 30, Ceriana ed Apricale 28, Imperia 24.

In lieve aumento i livelli di fiumi e torrenti nella nostra provincia, anche se tutti sotto i livlelli di guardia. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, ha raggiunto quota 1,32 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è arrivato a 0,03 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Il torrente Argentina a Montalto è arrivato a 2,16 ed è ora a 1,07 (livelli di allerta a 5 e 7); in località Merelli ha raggiunto quota 3,08 per poi scendere a 2,59 (livelli di 3 per il giallo, e 4,5 rosso). Il torrente Armea, a Sanremo, è salito a quota 0,28 nel corso della notte (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è arrivato a 0,94 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) mentre a Dolceacqua è arrivato fino a 0,90 (giallo a 4 e rosso a 5). In crescita anche il Roya che, ad Airole, è arrivato a 2,37 (giallo 5,40 e rosso a 7) mentre a Ventimiglia è a 0,18 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Temperature in discesa rispetto a martedì scorso quando l’aria calda ha portato ad un inizio di estate. Già da ieri la colonnina di mercurio è tornata a livelli decisamente più consoni per la stagione e, questa mattina la minima si è registrata ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 2,4 gradi. Decisamente più alte (ma sempre fresche) le altre: Verdeggia 7,4, Col di Nava 7,5, Bajardo 7,8, Triora 8,5 e via via le altre. Più alte sulla costa con Ventimiglia 12,3, Imperia 13,6 e Sanremo 13,8.

Per le prossime ore la musica non cambia con piogge che proseguiranno per buona parte della giornata e che dovrebbero esaurirsi nel pomeriggio. Attenzione al vento localmente forte da Sud, con mare molto mosso e moto ondoso in aumento.

Domani deciso miglioramento con venti deboli variabili e mare mosso. Sarà un fine settimana soleggiato con temperature in aumento, almeno fino a lunedì. Martedì prossimo probabile nuovo peggioramento.