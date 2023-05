Scuole sicure a Sanremo: lavori da un milione di euro per l’anti incendio in tre istituti

Sanremo continua a investire nelle scuole e, in particolare, sui lavori per l’adeguamento anti incendio delle strutture. Negli ultimi 12 mesi l’amministrazione ha finanziato lavori per un totale un milione di euro in tre istituti cittadini.

L’ufficio Lavori Pubblici, coordinato dall’assessore Massimo Donzella, durante la scorsa pausa estiva delle lezioni è intervenuto alla Montessori di San Martino per lavori da 170 mila euro, somma finanziata interamente dalle casse comunali, che hanno consentito all’istituto di avere la certificazione anti incendio sia per l’infanzia che per la primaria.



Intervento che va ad aggiungersi a quello da 500 mila euro eseguito alla scuola di via Volta e all’imminente cantiere, possibile grazie a fondi PNRR e al cofinanziamento del Comune, alla scuola di Coldirodi per altri 350 mila euro. In totale, come detto, lavori per un milione di euro interamente finalizzati a ottenere le certificazioni anti incendio che testimoniano la sicurezza degli istituti matuziani.

Le scuole sono una delle voci di spesa più significative nel bilancio dell’amministrazione Biancheri come ha sottolineato anche lo stesso primo cittadino durante il consiglio dedicato al bilancio facendo riferimento agli 8 milioni di euro previsti per i lavori negli istituti cittadini.