Ventimiglia, pubblicato l’avviso per i contributi alle associazioni sportive: disponibili 18mila euro

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici destinati alle associazioni sportive iscritte nel Registro Comunale (sezione Sport) e/o partecipanti alla Festa dello Sport 2025 di Ventimiglia.

Le risorse, pari a 18.000 euro, provengono dalle sponsorizzazioni raccolte in occasione della Festa dello Sport 2025, e saranno assegnate attraverso criteri di valutazione volti alla trasparenza, alla partecipazione ed alla valorizzazione dell’attività sportiva sul territorio. Ogni associazione ammessa potrà beneficiare di un contributo forfettario fissato in 500 euro, fino ad esaurimento del plafond disponibile. La graduatoria sarà formata sulla base dei criteri indicati nell’avviso.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 24 del giorno Domenica 28 Dicembre 2025, tramite consegna all’ufficio Protocollo o tramite posta certificata al seguente indirizzo pec: comune.ventimiglia@legalmail.it. L’avviso e la modulistica sono disponibili sulla “home page” del sito istituzionale del Comune al seguente link: https://www.comune.ventimiglia.im.it/it-it/home