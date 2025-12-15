Speranza, riflessione e unione: la luce della pace di Betlemme arriva a Ventimiglia (Foto)

La luce della pace di Betlemme arriva a Ventimiglia. Una cerimonia di saluto e benvenuto alla comunità si è svolta ieri mattina sul sagrato della chiesa di Sant'Agostino.

Tra le associazioni presenti al momento di riflessione collettiva vi era anche l'Ente Agosto Medievale che ha partecipato attivamente all'evento. "L’arrivo della luce della pace di Betlemme a Ventimiglia è un evento internazionale che ogni anno rinnova l’impegno della comunità verso la diffusione di un messaggio di speranza e unità" - fa sapere Piero Fusco, presidente dell’Ente Agosto Medievale, che ha sottolineando l’importanza fondamentale della pace in un periodo storico come quello attuale - "In particolare, quest’anno, la giornata di ieri ha assunto un significato ancora più profondo, grazie alla partecipazione attiva dell'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia. La presenza dei gonfaloni e rappresentanti dei Sestieri, Auriveu, Burgu, Campu, Ciassa, Cuventu e Marina, ha reso l’evento ancor più significativo, testimoniando il forte legame che unisce la comunità".

"Quest’anno, più che mai, la luce di Betlemme rappresenta un simbolo di speranza" - dice Fusco che nel suo intervento ha toccato il cuore della questione - "Mai come in questo momento abbiamo bisogno di pace. In un mondo che spesso sembra diviso, eventi come questo offrono un momento di riflessione e di unione. La partecipazione dei vari Sestieri non solo amplifica il messaggio ma coinvolge anche i fedeli delle diverse parrocchie creando un effetto moltiplicatore sulla diffusione della luce. La cerimonia non si è limitata al solo sagrato della chiesa ma ha visto i diversi Sestieri cittadini portare simbolicamente la luce di Betlemme nelle proprie chiese di appartenenza. Questo gesto rappresenta un invito ai membri della comunità a partecipare attivamente, a far propria la luce e a tenerla viva nei loro cuori e nelle loro vite quotidiane. Ogni Sestiere, attraverso la sua specifica tradizione e cultura, contribuisce a creare un mosaico di storie e significati che arricchisce ulteriormente l’evento".

"Un futuro illuminato dall’arrivo della luce della pace di Betlemme rappresenta non solo un rito di passaggio annuale ma una necessaria occasione per rinvigorire il senso di comunità" - sottolinea - "Grazie all’impegno dell’Ente Agosto Medievale e alla partecipazione attiva dei Sestieri cittadini, Ventimiglia si conferma come un luogo in cui la luce della speranza può brillare intensamente mentre ci avviciniamo al periodo natalizio, ricordiamo che ognuno di noi ha il potere di diffondere la luce e di contribuire a un futuro più sereno e pacifico".